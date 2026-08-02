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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 449 120 человек (+1 500 за сутки), 12 231 танк, 47 196 артсистем, 25 070 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Спецназ "Мидл-Страйк" уничтожил ключевые объекты противника в Крыму и в Запорожской области

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 449 120 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 449 120 (+1 500) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 231 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 070 (+10) шт.
  • артиллерийских систем – 47 196 (+69) шт.
  • РСЗО – 1 988 (+8) шт.
  • средства ПВО – 1 529 (+2) шт.
  • самолетов – 439 (+0) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 2 108 (+11) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 439 291 (+1 788) шт.
  • крылатые ракеты – 5 007 (+2) шт.
  • корабли / катера – 34 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 128 953 (+456) шт.
  • специальная техника – 4 486 (+2) ед.

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Потери противника

Автор: 

армия РФ (23856) Генштаб ВС (8545) ликвидация (4503) уничтожение (10450)
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