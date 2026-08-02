Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 449 120 человек (+1 500 за сутки), 12 231 танк, 47 196 артсистем, 25 070 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 449 120 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 449 120 (+1 500) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 231 (+0) шт.

боевых бронированных машин – 25 070 (+10) шт.

артиллерийских систем – 47 196 (+69) шт.

РСЗО – 1 988 (+8) шт.

средства ПВО – 1 529 (+2) шт.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 108 (+11) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 439 291 (+1 788) шт.

крылатые ракеты – 5 007 (+2) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 128 953 (+456) шт.

специальная техника – 4 486 (+2) ед.

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