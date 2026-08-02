Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 449 120 осіб (+1 500 за добу), 12 231 танк, 47 196 артсистем, 25 070 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 449 120 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 449 120 (+1 500) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 231 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 070 (+10) од.
- артилерійських систем – 47 196 (+69) од.
- РСЗВ – 1 988 (+8) од.
- засоби ППО – 1 529 (+2) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 108 (+11) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+2) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 128 953 (+456) од.
- спеціальна техніка – 4 486 (+2) од.
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