Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 449 120 осіб (+1 500 за добу), 12 231 танк, 47 196 артсистем, 25 070 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 449 120 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 449 120 (+1 500) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 231 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 070 (+10) од.

артилерійських систем – 47 196 (+69) од.

РСЗВ – 1 988 (+8) од.

засоби ППО – 1 529 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 108 (+11) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788) од.

крилаті ракети – 5 007 (+2) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 128 953 (+456) од.

спеціальна техніка – 4 486 (+2) од.

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