Массированные удары РФ по югу Украины: жертвы, десятки пострадавших и разрушения
За прошедшие сутки российские войска продолжали массированные атаки на южные регионы Украины, применяя ударные беспилотники, авиацию и артиллерию. В результате обстрелов погибли люди, десятки получили ранения, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и транспорт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Николаевская область: пострадали ребенок и еще пять человек
В течение дня российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed/"Гербера". Под ударом оказались портовая и транспортная инфраструктура, рассказал и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.
В Николаеве пострадал 32-летний мужчина, который проходит амбулаторное лечение. Также повреждено гражданское судно. В Веселиновской громаде ранения получил 60-летний мужчина.
В Веснянской громаде в результате атаки БПЛА "Клин" пострадали трое членов одной семьи: 4-летняя девочка, ее 29-летняя мать и 61-летний дедушка. Все они находятся на амбулаторном лечении. Также повреждены автозаправочная станция и четыре автомобиля.
В Баштанском районе под утро российские войска дважды атаковали Снигуровскую громаду беспилотниками "Молния". Повреждены окна частного дома и АЗС, пострадавших нет.
Запорожская область: один погибший и более 950 ударов
За сутки российские войска нанесли 954 удара по 54 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОГА Иван Федоров.
В результате атак по Запорожскому району один человек погиб, еще один получил ранения.
Оккупанты нанесли 18 авиаударов, задействовали 676 беспилотников различных типов, преимущественно FPV-дроны, а также нанесли 260 артиллерийских ударов.
Поступило не менее 30 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Херсонская область: один погибший и 31 раненый
В течение суток под российскими ударами находились десятки населенных пунктов Херсонской области, в частности Херсон, Антоновка, Белозерка, Берислав, Станислав, Кизомыс и другие.
Российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам. Повреждены четыре многоэтажных дома, 72 частных дома, магазин, библиотека, газопровод и частные автомобили.
По данным областных властей, в результате российской агрессии один человек погиб, еще 31 получил ранения.
В Херсоне возросло число пострадавших от предыдущих атак
В больницы продолжают обращаться жители Херсона, пострадавшие в результате российских атак в предыдущие дни.
Так, после удара российского дрона по Корабельному району 1 августа были госпитализированы 73-летняя женщина с осколочными ранениями туловища и 72-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и травматической ампутацией нижней конечности.
Также к медикам обратилась 58-летняя жительница Херсона, пострадавшая во время атаки БПЛА типа Shahed 29 июля. У нее диагностировали взрывную травму и акубаротравму.
Кроме того, медицинскую помощь получила 29-летняя женщина, которая 31 июля попала под атаку российского беспилотника в Корабельном районе. Предварительно у нее установлена минно-взрывная травма.
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