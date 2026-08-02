Массированные удары РФ по югу Украины: жертвы, десятки пострадавших и разрушения

За прошедшие сутки российские войска продолжали массированные атаки на южные регионы Украины, применяя ударные беспилотники, авиацию и артиллерию. В результате обстрелов погибли люди, десятки получили ранения, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Николаевская область: пострадали ребенок и еще пять человек

В течение дня российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed/"Гербера". Под ударом оказались портовая и транспортная инфраструктура, рассказал и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

В Николаеве пострадал 32-летний мужчина, который проходит амбулаторное лечение. Также повреждено гражданское судно. В Веселиновской громаде ранения получил 60-летний мужчина.

В Веснянской громаде в результате атаки БПЛА "Клин" пострадали трое членов одной семьи: 4-летняя девочка, ее 29-летняя мать и 61-летний дедушка. Все они находятся на амбулаторном лечении. Также повреждены автозаправочная станция и четыре автомобиля.

В Баштанском районе под утро российские войска дважды атаковали Снигуровскую громаду беспилотниками "Молния". Повреждены окна частного дома и АЗС, пострадавших нет.

Запорожская область: один погибший и более 950 ударов

За сутки российские войска нанесли 954 удара по 54 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

В результате атак по Запорожскому району один человек погиб, еще один получил ранения.

Оккупанты нанесли 18 авиаударов, задействовали 676 беспилотников различных типов, преимущественно FPV-дроны, а также нанесли 260 артиллерийских ударов.

Поступило не менее 30 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Херсонская область: один погибший и 31 раненый

В течение суток под российскими ударами находились десятки населенных пунктов Херсонской области, в частности Херсон, Антоновка, Белозерка, Берислав, Станислав, Кизомыс и другие.

Российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам. Повреждены четыре многоэтажных дома, 72 частных дома, магазин, библиотека, газопровод и частные автомобили.

По данным областных властей, в результате российской агрессии один человек погиб, еще 31 получил ранения.

В Херсоне возросло число пострадавших от предыдущих атак

В больницы продолжают обращаться жители Херсона, пострадавшие в результате российских атак в предыдущие дни.

Так, после удара российского дрона по Корабельному району 1 августа были госпитализированы 73-летняя женщина с осколочными ранениями туловища и 72-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и травматической ампутацией нижней конечности.

Также к медикам обратилась 58-летняя жительница Херсона, пострадавшая во время атаки БПЛА типа Shahed 29 июля. У нее диагностировали взрывную травму и акубаротравму.

Кроме того, медицинскую помощь получила 29-летняя женщина, которая 31 июля попала под атаку российского беспилотника в Корабельном районе. Предварительно у нее установлена минно-взрывная травма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла массированные удары по югу: повреждены порты, дома и инфраструктура