Масовані удари РФ по півдню України: жертви, десятки постраждалих і руйнування

Минулої доби російські війська продовжували масовані атаки на південні регіони України, застосовуючи ударні безпілотники, авіацію та артилерію. Внаслідок обстрілів загинули люди, десятки дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та транспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Миколаївщина: постраждали дитина та ще п'ятеро людей

Протягом дня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed/"Гербера". Під ударом опинилися портова та транспортна інфраструктура, розповів в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

У Миколаєві постраждав 32-річний чоловік, який лікується амбулаторно. Також пошкоджено цивільне судно. У Веселинівській громаді поранення дістав 60-річний чоловік.

У Веснянській громаді внаслідок атаки БпЛА "Клин" постраждали троє членів однієї родини: 4-річна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь. Усі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Також пошкоджено автозаправну станцію та чотири автомобілі.

У Баштанському районі під ранок російські війська двічі атакували Снігурівську громаду безпілотниками "Молнія". Пошкоджено вікна приватного будинку та АЗС, постраждалих немає.

Запорізька область: один загиблий та понад 950 ударів

За добу російські війська завдали 954 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атак по Запорізькому району одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Окупанти здійснили 18 авіаударів, застосували 676 безпілотників різних типів, переважно FPV-дрони, а також завдали 260 артилерійських ударів.

Надійшло щонайменше 30 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Херсонщина: один загиблий та 31 поранений

Упродовж доби під російськими ударами перебували десятки населених пунктів Херсонської області, зокрема Херсон, Антонівка, Білозерка, Берислав, Станіслав, Кізомис та інші.

Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, 72 приватні оселі, магазин, бібліотеку, газогін та приватні автомобілі.

За даними обласної влади, внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще 31 зазнала поранення.

У Херсоні зросла кількість постраждалих від попередніх атак

До лікарень продовжують звертатися мешканці Херсону, які постраждали внаслідок російських атак у попередні дні.

Так, після удару російського дрона по Корабельному району 1 серпня госпіталізували 73-річну жінку з уламковими пораненнями тулуба та 72-річного чоловіка, який перебуває у тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями і травматичною ампутацією нижньої кінцівки.

Також до медиків звернулася 58-річна жителька Херсону, яка постраждала під час атаки БпЛА типу Shahed 29 липня. У неї діагностували вибухову травму та акубаротравму.

Крім того, медичну допомогу отримала 29-річна жінка, яка 31 липня потрапила під атаку російського безпілотника у Корабельному районі. Попередньо, у неї мінно-вибухова травма.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ завдала масованих ударів по півдню: пошкоджено порти, будинки та інфраструктуру