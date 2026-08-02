Литва будет требовать от России компенсации за повреждение посольства в Киеве
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ в связи с российским ударом по Киеву, в результате которого пострадало здание посольства Литвы. Вильнюс заявил о намерении потребовать возмещения ущерба.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Литвы.
В ноте протеста литовская сторона решительно осудила российские удары по столице Украины, которые привели к повреждению здания посольства Литвы и создали угрозу безопасности сотрудников дипломатической миссии.
В МИД Литвы подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Вильнюс будет требовать от России компенсации
В документе отмечается, что после проведения детальной оценки нанесенного ущерба Литва будет требовать от России его полного возмещения.
Кроме того, страна оставляет за собой право принять и другие ответные меры в отношении Российской Федерации.
Литва призвала Россию прекратить агрессию
Литовская сторона также в очередной раз призвала Россию немедленно прекратить эскалацию войны, завершить агрессию против Украины, вывести оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и возместить Украине ущерб, нанесенный войной.
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