Литва будет требовать от России компенсации за повреждение посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ в связи с российским ударом по Киеву, в результате которого пострадало здание посольства Литвы. Вильнюс заявил о намерении потребовать возмещения ущерба.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Литвы.

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В ноте протеста литовская сторона решительно осудила российские удары по столице Украины, которые привели к повреждению здания посольства Литвы и создали угрозу безопасности сотрудников дипломатической миссии.

В МИД Литвы подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Вильнюс будет требовать от России компенсации

В документе отмечается, что после проведения детальной оценки нанесенного ущерба Литва будет требовать от России его полного возмещения.

Кроме того, страна оставляет за собой право принять и другие ответные меры в отношении Российской Федерации.

Литва призвала Россию прекратить агрессию

Литовская сторона также в очередной раз призвала Россию немедленно прекратить эскалацию войны, завершить агрессию против Украины, вывести оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и возместить Украине ущерб, нанесенный войной.

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