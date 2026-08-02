Литва вимагатиме від Росії компенсації після пошкодження посольства в Києві

Литовське МЗС викликало представника посольства РФ через російський удар по Києву, внаслідок якого постраждала будівля посольства Литви. Вільнюс заявив про намір вимагати відшкодування збитків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства Литви.

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У ноті протесту литовська сторона рішуче засудила російські удари по столиці України, які призвели до пошкодження будівлі посольства Литви та створили загрозу безпеці співробітників дипломатичної місії.

У МЗС Литви наголосили, що такі дії є грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

Вільнюс вимагатиме від Росії компенсації

У документі зазначається, що після проведення детальної оцінки завданих збитків Литва вимагатиме від Росії їх повного відшкодування.

Крім того, країна залишає за собою право вжити й інших заходів у відповідь щодо Російської Федерації.

Литва закликала Росію припинити агресію

Литовська сторона також вкотре закликала Росію негайно припинити ескалацію війни, завершити агресію проти України, вивести окупаційні війська з усієї міжнародно визнаної території України та відшкодувати Україні завдані війною збитки.

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