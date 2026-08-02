СБС заявили о поражении ЗРК "Тор-М2" и 7 российских РЛС в Краснодарском крае
Бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем заявили об успешном поражении зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" и семи радиолокационных станций в Краснодарском крае России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице в Facebook 1-го отдельного центра СБС.
В подразделении сообщили, что отдельные цели были расположены более чем в 270 километрах от линии боевого столкновения.
По данным военных, пораженные системы использовались для прикрытия российских аэродромов и площадок запуска ударных беспилотников.
Какие цели удалось поразить
По информации 1-го отдельного центра СБС, в районе Ейска был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", а также три радиолокационные станции:
- "Небо-С";
- "Гамма-С1М";
- "Небо-СВ".
Кроме того, в Приморско-Ахтарске, Камышеватском, Шабельском и Пригибском районах были поражены еще четыре российские РЛС:
- "Небо-У";
- две станции "Каста-2Е2";
- РЛС "37Т".
Российская система ПВО понесла потери
В подразделении подчеркнули, что пораженные комплексы являются важными элементами российской системы противовоздушной обороны, которая обеспечивает обнаружение воздушных целей и прикрытие военной инфраструктуры.
Информация о масштабах повреждений и потерях противника независимо не подтверждена.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль