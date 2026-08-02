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Новости Уничтожение российской техники
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СБС заявили о поражении ЗРК "Тор-М2" и 7 российских РЛС в Краснодарском крае

Поражение РЛС "Небо"

Бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем заявили об успешном поражении зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" и семи радиолокационных станций в Краснодарском крае России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице в Facebook 1-го отдельного центра СБС.

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В подразделении сообщили, что отдельные цели были расположены более чем в 270 километрах от линии боевого столкновения.

По данным военных, пораженные системы использовались для прикрытия российских аэродромов и площадок запуска ударных беспилотников.

Какие цели удалось поразить

По информации 1-го отдельного центра СБС, в районе Ейска был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", а также три радиолокационные станции:

  • "Небо-С";
  • "Гамма-С1М";
  • "Небо-СВ".

Кроме того, в Приморско-Ахтарске, Камышеватском, Шабельском и Пригибском районах были поражены еще четыре российские РЛС:

  • "Небо-У";
  • две станции "Каста-2Е2";
  • РЛС "37Т".

Российская система ПВО понесла потери

В подразделении подчеркнули, что пораженные комплексы являются важными элементами российской системы противовоздушной обороны, которая обеспечивает обнаружение воздушных целей и прикрытие военной инфраструктуры.

Информация о масштабах повреждений и потерях противника независимо не подтверждена.

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