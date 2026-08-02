СБС заявили про ураження ЗРК "Тор-М2" та 7 російських РЛС у Краснодарському краї

Бійці 1-го окремого центру Сил безпілотних систем заявили про успішне ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М2" та семи радіолокаційних станцій у Краснодарському краї Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці 1-й окремого центру СБС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У підрозділі повідомили, що окремі цілі були розташовані більш ніж за 270 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

За даними військових, уражені системи використовувалися для прикриття російських аеродромів та майданчиків запуску ударних безпілотників.

Які цілі вдалося уразити

За інформацією 1-го окремого центру СБС, у районі Єйська було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", а також три радіолокаційні станції:

"Небо-С";

"Гамма-С1М";

"Небо-СВ".

Крім того, у Приморсько-Ахтарську, Камишеватській, Шабельському та районі Пригибського були уражені ще чотири російські РЛС:

"Небо-У";

дві станції "Каста-2Е2";

РЛС "37Т".

Російська система ППО зазнала втрат

У підрозділі наголосили, що уражені комплекси є важливими елементами російської системи протиповітряної оборони, яка забезпечує виявлення повітряних цілей і прикриття військової інфраструктури.

Інформація про масштаби пошкоджень та втрати противника незалежно не підтверджена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Птахи СБС у липні уразили понад 53 тисячі цілей: лише 5% ударів припали на глибокий тил РФ, - Мадяр. ІНФОГРАФІКА