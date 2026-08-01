Птахи СБС у липні уразили понад 53 тисячі цілей: лише 5% ударів припали на глибокий тил РФ, - Мадяр. ІНФОГРАФІКА

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр підбив підсумки роботи за липень 2026 року, наголосивши, що переважна більшість бойових завдань виконується не в глибокому тилу Росії, а безпосередньо поблизу лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал командувача СБС.

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За його словами, у медіапросторі СБС сприймають передусім як інструмент глибинних ударів: НПЗ, заводи й порти, танкери тіньового флоту, енерговузли Криму. Реальна структура роботи виглядає інакше.

"Те хибне уявлення суспільством пріоритетного застосування СБС я зараз швиденько розвію цифірями", - написав Мадяр.

У липні було уражено або знищено 53 755 ворожих цілей, із яких:

95,1% (51 147 цілей) - у тактичній глибині із середньою дистанцією 3,73 км від лінії бойового зіткнення;

4,4% (2 415 цілей) - в оперативній глибині противника, зокрема в окупованому Криму та на інших тимчасово окупованих територіях;

близько 0,5% - на стратегічній глибині території Росії.

Усередині оперативної глибини командувач розписав категорії: 51 ціль - це заводи, НПЗ і порти, 206 - танкери тіньового флоту, 166 - енерговузли в межах операції "Кримський рубильник off", 35 - елементи ППО. Ще 2008 цілей відпрацювали в межах блокування Криму.

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За місяць виконали понад 230 тисяч бойових місій

За підсумками липня підрозділи Сил безпілотних систем виконали:

230 843 бойові місії, з яких 128 тисяч були ударними, а понад 102 тисячі - розвідувальними;

знищили або уразили 53 755 унікальних ворожих цілей, що становить у середньому 1 734 цілі щодоби;

ліквідували 11 609 російських військових, або в середньому 374 окупанти щодня.

"Задача на ЛБЗ: стримати і унеможливити просування ворога шляхом знищення живої сили та засобів противника. Мета у глибині: залишити хробака без джерел фінансування війни, об'єктів виробництва зброї, обрізати логістику до фронту, винести ППО та унеможливити використання противником півострова як військовий плацдарм.

Робота ж основна пілотів СБС вчора, сьогодні і надалі ведеться саме на стрічці, безпосередньо під ногами, - результат на табло", - пояснив Бровді.

Наостанок Мадяр попередив, що навантаження на фронт зросте вже восени.

"Попереду осіння бункерна мобілізація, - плюс до 500 тисяч тушкованого м'яса жовтень 2026 - березень 2027 ловитимемо мінімум по чотирьох напрямках", - написав він.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відбудуємо та відгодуємо", - підсумував командувач.

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