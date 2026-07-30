СБС уразили базу катерів у Криму, 30 елементів ППО та майданчик запуску "Шахедів", - Мадяр

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по низці російських військових об’єктів, зокрема базі морських безекіпажних катерів у тимчасово окупованому Криму, п’яти елементах протиповітряної оборони та майданчику запуску ударних безпілотників Shahed у Донецькому аеропорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді Мадяр.

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Уражено базу МБеК, ЗРК "Бук-М3" та радіолокаційні станції

Протягом липня українські оператори безпілотників уразили 30 елементів російської системи ППО.

Зокрема, у Сніжному в тимчасово окупованому Криму було уражено базу морських безекіпажних катерів, а в Охотничому - радіопрозорі укриття радіолокаційної станції.

Також під удари потрапили радіолокаційна станція П-18 в Іванівці Запорізької області, РЛС "Небо-СВУ" у Руському Колодці та ТРЛК "Сопка-2" у Федорівці Ростовської області РФ.

Крім того, Сили безпілотних систем уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Сніжного Донецької області та місце зберігання і запуску ударних безпілотників Shahed на території аеродрому "Донецьк".

У Чорному та Азовському морях уражено ще чотири танкери

Командувач СБС також повідомив про продовження операції "МоЛоЧКа", у межах якої було уражено ще чотири танкери тіньового флоту РФ.

За його словами, від початку операції 6 липня українські сили уразили 205 суден: 130 — в Азовському морі та 75 - у Чорному морі. За словами Бровді, операція з ураження російської логістичної та морської інфраструктури триває.

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