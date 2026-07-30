РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12099 посетителей онлайн
Новости Удары по Крыму Удары по рф
2 342 4

СБС поразили базу катеров в Крыму, 30 объектам ПВО и площадке запуска "Шахедов", - Мадяр

СБС: в июле были поражены база МБеК в Крыму, 30 объектов ПВО и 205 танкеров

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по ряду российских военных объектов, в частности по базе морских беспилотных катеров во временно оккупированном Крыму, пяти объектам противовоздушной обороны и площадке запуска ударных беспилотников Shahed в Донецком аэропорту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди Мадяр.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поражена база МБеК, ЗРК "Бук-М3" и радиолокационные станции

В течение июля украинские операторы беспилотников поразили 30 элементов российской системы ПВО.

В частности, в Снежном во временно оккупированном Крыму была поражена база морских беспилотных катеров, а в Охотничем — радиопрозрачное укрытие радиолокационной станции.

Также под удары попали радиолокационная станция П-18 в Ивановке Запорожской области, РЛС "Небо-СВУ" в Русском Колодце и ТРЛК "Сопка-2" в Федоровке Ростовской области РФ.

Кроме того, Силы беспилотных систем поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Снежного Донецкой области и место хранения и запуска ударных беспилотников Shahed на территории аэродрома "Донецк".

В Черном и Азовском морях поражено еще четыре танкера

Командующий СБС также сообщил о продолжении операции "МоЛоЧКа", в рамках которой были поражены еще четыре танкера теневого флота РФ.

По его словам, с начала операции 6 июля украинские силы поразили 205 судов: 130 — в Азовском море и 75 — в Черном море. По словам Бровди, операция по поражению российской логистической и морской инфраструктуры продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБС поразили 164 энергетические цели оккупантов в Крыму и на ВОТ, - Мадяр. ВИДЕО

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (175) Силы беспилотных систем (598)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 