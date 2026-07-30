СБС поразили базу катеров в Крыму, 30 объектам ПВО и площадке запуска "Шахедов", - Мадяр
Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по ряду российских военных объектов, в частности по базе морских беспилотных катеров во временно оккупированном Крыму, пяти объектам противовоздушной обороны и площадке запуска ударных беспилотников Shahed в Донецком аэропорту.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди Мадяр.
Поражена база МБеК, ЗРК "Бук-М3" и радиолокационные станции
В течение июля украинские операторы беспилотников поразили 30 элементов российской системы ПВО.
В частности, в Снежном во временно оккупированном Крыму была поражена база морских беспилотных катеров, а в Охотничем — радиопрозрачное укрытие радиолокационной станции.
Также под удары попали радиолокационная станция П-18 в Ивановке Запорожской области, РЛС "Небо-СВУ" в Русском Колодце и ТРЛК "Сопка-2" в Федоровке Ростовской области РФ.
Кроме того, Силы беспилотных систем поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Снежного Донецкой области и место хранения и запуска ударных беспилотников Shahed на территории аэродрома "Донецк".
В Черном и Азовском морях поражено еще четыре танкера
Командующий СБС также сообщил о продолжении операции "МоЛоЧКа", в рамках которой были поражены еще четыре танкера теневого флота РФ.
По его словам, с начала операции 6 июля украинские силы поразили 205 судов: 130 — в Азовском море и 75 — в Черном море. По словам Бровди, операция по поражению российской логистической и морской инфраструктуры продолжается.
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