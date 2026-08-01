Беспилотники СБС в июле поразили более 53 тысяч целей: лишь 5% ударов пришлось на глубокий тыл РФ. ИНФОГРАФИКА

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди Мадяр подвел итоги работы за июль 2026 года, отметив, что подавляющее большинство боевых задач выполняется не в глубоком тылу России, а непосредственно вблизи линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал командующего СБС.

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По его словам, в медиапространстве СБС воспринимают прежде всего как инструмент глубинных ударов: НПЗ, заводы и порты, танкеры теневого флота, энергоузлы Крыма. Реальная структура работы выглядит иначе.

"Это ложное представление общества о приоритетном применении СБС я сейчас быстро развею цифрами", - написал Мадяр.

В июле было поражено или уничтожено 53 755 вражеских целей, из которых:

95,1% (51 147 целей) — в тактической глубине со средней дистанцией 3,73 км от линии боевого столкновения;

4,4% (2 415 целей) — в оперативной глубине противника, в частности в оккупированном Крыму и на других временно оккупированных территориях;

около 0,5% — на стратегической глубине территории России.

В пределах оперативной глубины командующий разбил цели по категориям: 51 цель - это заводы, НПЗ и порты, 206 - танкеры теневого флота, 166 - энергоузлы в рамках операции "Крымский рубильник off", 35 - элементы ПВО. Еще 2008 целей были поражены в рамках блокады Крыма.

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За месяц выполнили более 230 тысяч боевых миссий

По итогам июля подразделения Сил беспилотных систем выполнили:

230 843 боевые миссии, из которых 128 тысяч были ударными, а более 102 тысяч - разведывательными;

уничтожили или поразили 53 755 уникальных вражеских целей, что составляет в среднем 1 734 цели в сутки;

ликвидировали 11 609 российских военнослужащих, или в среднем 374 оккупанта ежедневно.

"Задача на ЛБЗ: сдержать и сделать невозможным продвижение врага путем уничтожения живой силы и средств противника. Цель в глубине: лишить червя источников финансирования войны, объектов производства оружия, перерезать логистику к фронту, вывести ПВО и сделать невозможным использование противником полуострова в качестве военного плацдарма.

Основная же работа пилотов СБС вчера, сегодня и в дальнейшем ведется именно на линии фронта, непосредственно под ногами, - результат на табло", - пояснил Бровди.

Напоследок Мадяр предупредил, что нагрузка на фронт возрастёт уже осенью.

"Впереди осенняя бункерная мобилизация - плюс до 500 тысяч тушеного мяса, с октября 2026 по март 2027 года будем вести боевые действия как минимум по четырём направлениям", - написал он.

"Мы устоим. Москва падет. Крым восстановим и откормим", - подытожил командующий.

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