Главный тренд июля - уничтожение тыловой инфраструктуры, пунктов управления БПЛА и средств РЭБ противника, - ГОС. ИНФОГРАФИКА

В июле подразделения Группировки Объединенных сил добились впечатляющих результатов в уничтожении вражеской логистики и укрытий.

Об этом сообщает УОС, передает Цензор.НЕТ.

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Главный тренд июля

Так, отмечается, что за июль было уничтожено:

более 7,7 тыс. оккупантов,

более 7,6 тыс. укрытий,

почти 1,7 тыс. единиц автомобильной техники.

"Главным трендом июля стало существенное смещение акцента на уничтожение тыловой инфраструктуры, пунктов управления БПЛА (292 ед.) и средств РЭБ (169 ед.). Враг вынужден укрываться глубже и чаще перемещаться, однако систематическое выявление и поражение мест скопления и укрытий подрывает его способность удерживать оборону", — рассказали в ГОС.

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Повысилась эффективность противодействия артиллерии и беспилотной авиации противника

Сообщается, что в отличие от предыдущих периодов, когда доля бронетехники на поле боя оставалась стабильно низкой из-за нехватки ресурсов у противника (всего 30 танков и 28 ББМ за месяц), существенно возросла эффективность противодействия артиллерии и беспилотной авиации противника.

Поражение 282 артиллерийских систем и регулярные точечные удары по складам боеприпасов (268 ед.) и ГСМ (139 ед.) лишают оккупантов возможности проводить массированные огневые налеты и накапливать силы для масштабных штурмов.

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"В целом боевые действия июля демонстрируют четкую динамику: превращение изнурительной тактики врага в постоянные потери его живой силы и тыла. Сдерживая натиск, Силы обороны систематически обескровливают тылы и логистические артерии противника, что создает прочную основу для снижения его наступательного потенциала в дальнейшем", — подчеркнули в ГОС.