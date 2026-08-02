Главный тренд июля - уничтожение тыловой инфраструктуры, пунктов управления БПЛА и средств РЭБ противника, - ГОС. ИНФОГРАФИКА
В июле подразделения Группировки Объединенных сил добились впечатляющих результатов в уничтожении вражеской логистики и укрытий.
Об этом сообщает УОС, передает Цензор.НЕТ.
Главный тренд июля
Так, отмечается, что за июль было уничтожено:
- более 7,7 тыс. оккупантов,
- более 7,6 тыс. укрытий,
- почти 1,7 тыс. единиц автомобильной техники.
"Главным трендом июля стало существенное смещение акцента на уничтожение тыловой инфраструктуры, пунктов управления БПЛА (292 ед.) и средств РЭБ (169 ед.). Враг вынужден укрываться глубже и чаще перемещаться, однако систематическое выявление и поражение мест скопления и укрытий подрывает его способность удерживать оборону", — рассказали в ГОС.
Повысилась эффективность противодействия артиллерии и беспилотной авиации противника
Сообщается, что в отличие от предыдущих периодов, когда доля бронетехники на поле боя оставалась стабильно низкой из-за нехватки ресурсов у противника (всего 30 танков и 28 ББМ за месяц), существенно возросла эффективность противодействия артиллерии и беспилотной авиации противника.
Поражение 282 артиллерийских систем и регулярные точечные удары по складам боеприпасов (268 ед.) и ГСМ (139 ед.) лишают оккупантов возможности проводить массированные огневые налеты и накапливать силы для масштабных штурмов.
"В целом боевые действия июля демонстрируют четкую динамику: превращение изнурительной тактики врага в постоянные потери его живой силы и тыла. Сдерживая натиск, Силы обороны систематически обескровливают тылы и логистические артерии противника, что создает прочную основу для снижения его наступательного потенциала в дальнейшем", — подчеркнули в ГОС.
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