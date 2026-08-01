В июле 2026 года войска РФ понесли рекордные потери - 42 860 уничтоженных и раненых оккупантов, - Генштаб

В июле 2026 года российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала года - 42 860 человек были уничтожены и ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Ликвидация войск РФ

Генштаб также публикует ежемесячную динамику потерь живой силы оккупантов в 2026 году:

Январь: 31 710 человек

Февраль: 26 090 человек

Март: 31 960 человек

Апрель: 32 980 человек

Май: 33 760 человек

Июнь: 39 290 человек

Июль: 42 860 человек (рекордный показатель 2026 года)

"Всего за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек", - отмечают в Генштабе.

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