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Новости Уничтожение российских оккупантов
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В июле 2026 года войска РФ понесли рекордные потери - 42 860 уничтоженных и раненых оккупантов, - Генштаб

Бойцы 414-й бригады ликвидировали оккупанта, который двигался по дороге среди открытой местности

В июле 2026 года российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала года - 42 860 человек были уничтожены и ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Ликвидация войск РФ

Генштаб также публикует ежемесячную динамику потерь живой силы оккупантов в 2026 году:

  • Январь: 31 710 человек
  • Февраль: 26 090 человек
  • Март: 31 960 человек
  • Апрель: 32 980 человек
  • Май: 33 760 человек
  • Июнь: 39 290 человек
  • Июль: 42 860 человек (рекордный показатель 2026 года)

"Всего за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек", - отмечают в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (23851) Генштаб ВС (8538) ликвидация (4500)
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Топ комментарии
+4
Без порівняння з нашими втратами це безглузді цифри, які, до того ж, неможливо перевірити.
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01.08.2026 14:38 Ответить
+4
Це ОРІЄНТОВНІ втрати згідно зведенням ГШ але вони дуже заходять людям без критичного відношення до інформації і аналітичного мислення. А наші втрати були ( зі слів одного ....) в 2025 році 55 тисяч з 2022 року , а в цьому році чомусь 50 тисяч з 2022 року.
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01.08.2026 15:57 Ответить
+3
ґут, так тримати, тенденція на знищення кацапні надихає.
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01.08.2026 14:27 Ответить

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