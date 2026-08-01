В июле 2026 года войска РФ понесли рекордные потери - 42 860 уничтоженных и раненых оккупантов, - Генштаб
В июле 2026 года российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала года - 42 860 человек были уничтожены и ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Ликвидация войск РФ
Генштаб также публикует ежемесячную динамику потерь живой силы оккупантов в 2026 году:
- Январь: 31 710 человек
- Февраль: 26 090 человек
- Март: 31 960 человек
- Апрель: 32 980 человек
- Май: 33 760 человек
- Июнь: 39 290 человек
- Июль: 42 860 человек (рекордный показатель 2026 года)
"Всего за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек", - отмечают в Генштабе.
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