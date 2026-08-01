У липні 2026 року війська РФ зазнали рекордних втрат - 42 860 ліквідованих та поранених окупантів, - Генштаб

У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали рекордних втрат у живій силі з початку року - 42 860 осіб ліквідовано та поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Ліквідація військ РФ

Генштаб також публікує щомісячну динаміку втрат живої сили окупантів у 2026 році:

Січень: 31 710 осіб

Лютий: 26 090 осіб

Березень: 31 960 осіб

Квітень: 32 980 осіб

Травень: 33 760 осіб

Червень: 39 290 осіб

Липень: 42 860 осіб (рекордний показник 2026 року)

"Загалом за перші сім місяців 2026 року втрати особового складу противника становили 238 650 осіб", - наголошують у Генштабі.

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