У липні 2026 року війська РФ зазнали рекордних втрат - 42 860 ліквідованих та поранених окупантів, - Генштаб
У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали рекордних втрат у живій силі з початку року - 42 860 осіб ліквідовано та поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Ліквідація військ РФ
Генштаб також публікує щомісячну динаміку втрат живої сили окупантів у 2026 році:
- Січень: 31 710 осіб
- Лютий: 26 090 осіб
- Березень: 31 960 осіб
- Квітень: 32 980 осіб
- Травень: 33 760 осіб
- Червень: 39 290 осіб
- Липень: 42 860 осіб (рекордний показник 2026 року)
"Загалом за перші сім місяців 2026 року втрати особового складу противника становили 238 650 осіб", - наголошують у Генштабі.
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