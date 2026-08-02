Оккупанты дважды ударили по Запорожью: погибла женщина, количество пострадавших возросло до 21. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Днем в воскресенье, 2 августа, российские захватчики атаковали частный сектор Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о последствиях

"Есть пострадавшие, повреждены дома, возник пожар — россияне нанесли удар по Запорожью", — сообщил Федоров в 16:40.

Впоследствии он уточнил, что вследствие вражеской атаки погиб один человек, еще один, возможно, находится под завалами.

"Российская управляемая авиабомба попала в частную застройку областного центра. На месте работают все экстренные службы", — говорится в сообщении.

Обновление

В 17:05 Федоров сообщил о двух пострадавших из-за вражеской атаки по Запорожью. У них – острая реакция на стресс. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Повторная атака

В 17:53 Федоров сообщил, что оккупанты повторно атаковали Запорожье.

"Есть пострадавшие, поврежденные многоэтажные дома. Враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами", - рассказал глава ОВА.

Согласно обновленным данным, количество пострадавших выросло до 11.

Состояние двух женщин медики оценивают как средней тяжести.

В 19:56 Федоров сообщил об одной погибшей и 18 раненых в результате вражеских атак на Запорожье.

Восемь управляемых авиабомб россияне сбросили на областной центр за полтора часа. Разрушены жилые и нежилые здания.

Под завалами дома погибла 71-летняя женщина. Помощь медиков понадобилась 18 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним девушкам. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

В 20:09 глава ОВА сообщил, что количество пострадавших из-за вражеской атаки по Запорожью выросло до 21.

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