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Новини Обстріли Запоріжжя
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Окупанти двічі вдарили по Запоріжжю: загинула жінка, кількість постраждалих зросла до 21. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Вдень неділі, 2 серпня, російські загарбники атакували приватний сектор Запоріжжя. Пізніше ворог повторно вдарив по місту. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про наслідки

"Постраждали люди, пошкоджені будинки, виникло загоряння - росіяни ударили по Запоріжжю", - повідомив Федоров о 16:40.

обстріл Запоріжжя

Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинула людина, ще одна - може бути під завалами.

"Російська керована авіабомба влучила у приватну забудову обласного центру. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Оновлення

О 17:05 Федоров повідомив про двох постраждалих через ворожу атаку по Запоріжжю. У них - гостра реакція на стрес. Постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Повторна атака 

О 17:53 Федоров повідомив, що окупанти повторно атакували Запоріжжя.

"Є постраждалі, пошкоджені багатоповерхові будинки. Ворог атакував Запоріжжя керованими авіабомбами", - розповів очільник ОВА.

Згідно з оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 11.

Стан двох жінок медики оцінюють, як середньої важкості.

О 19:56 Федоров повідомив про одну загиблу та 18  поранених внаслідок ворожих атак на Запоріжжя.

Вісім керованих авіабомб росіяни скинули на обласний центр за півтори години. Зруйнувані житлові та нежитлові будівлі.

Під завалами будинку загинула 71-річна жінка. Допомога медиків знадобилася 18 постраждалим, зокрема двом неповнолітнім дівчатам. Дві людини ушпиталені у важкому стані.

О 20:09 очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих через ворожу атаку по Запоріжжю зросла до 21.

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

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Автор: 

Запоріжжя (2280) Запорізька область (5115) жертва (317) Запорізький район (759)
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Топ коментарі
+5
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02.08.2026 17:16 Відповісти
+4
штілерман-зеленский - з 24 року - 3 тисячі ракет на рік, або 200 на місяц - саме за це ходять ідіоти з картонками - зеленский бог та цар - він ніколи не бреше та береже всі гроші з бюджету та світової фінансової допомоги тіки у своїх, в Ізраелі та ще десь.
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02.08.2026 19:00 Відповісти
+3
Коли ж з аеродрома єйська падуть чари, і по ньому вдарять хоч чимось? По інших аеродромах б'ють, а єйськ, мабуть, хтось кришує.
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02.08.2026 18:56 Відповісти

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