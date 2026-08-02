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Новости Обновленные карты DeepState
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Захватчики оккупировали Сухецкое и продвинулись вблизи Никаноровки и Родинского в Донецкой области, — DeepState.. КАРТА

Российские захватчики оккупировали населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговыйпроект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Продвижение врага

"Враг оккупировал Сухецкое (Покровский район, Донецкая область), а также продвинулся вблизи Никаноровки (Краматорский район, Донецкая область) и Родинского (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.

Карта

продвижение врага

продвижение врага

продвижение врага

Смотрите также: Враг продвинулся вблизи Константиновки в Донецкой области и в Железнодорожном в Запорожской области, — DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (12952) Краматорский район (1386) Покровский район (1821) Заповедное (6) Сухецкое (5) Родинское (92) DeepState (568)
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Топ комментарии
+5
Ну і що? А ми склад Wildberries в Самарі спалили.
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02.08.2026 17:58 Ответить
+2
Окупація прискорилася - скоро буде ще швидшим.
Продовжуйте обливати брудом Скелю, 225 полк та інших на кому тримається фронт і де принижують трусів та дертирів.
Не забудьте і про Азов....
Журнашлюхи та картонки вас захистять
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02.08.2026 18:05 Ответить
+2
Чому мовчить Zєльонський?!? Чому ми це не від нього почули?
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02.08.2026 18:11 Ответить

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