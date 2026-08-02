Захватчики оккупировали Сухецкое и продвинулись вблизи Никаноровки и Родинского в Донецкой области, — DeepState.. КАРТА
Российские захватчики оккупировали населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговыйпроект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Враг оккупировал Сухецкое (Покровский район, Донецкая область), а также продвинулся вблизи Никаноровки (Краматорский район, Донецкая область) и Родинского (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.
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