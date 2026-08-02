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Загарбники окупували Сухецьке та просунулися поблизу Никанорівки та Родинського на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські загарбники окупували населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Ворог окупував Сухецьке (Покровський район, Донецька область), а також просунувся поблизу Никанорівки (Краматорський район, Донецька область) та Родинського (Покровський район, Донецька область)", - йдеться у повідомленні.

Мапа

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Дивіться також: Ворог просунувся поблизу Костянтинівки на Донеччині та у Залізничному на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11590) Краматорський район (1399) Покровський район (1830) Никонорівка (7) Сухецьке (5) Родинське (92) DeepState (569)
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Топ коментарі
+5
Ну і що? А ми склад Wildberries в Самарі спалили.
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02.08.2026 17:58 Відповісти
+2
Окупація прискорилася - скоро буде ще швидшим.
Продовжуйте обливати брудом Скелю, 225 полк та інших на кому тримається фронт і де принижують трусів та дертирів.
Не забудьте і про Азов....
Журнашлюхи та картонки вас захистять
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02.08.2026 18:05 Відповісти
+2
Чому мовчить Zєльонський?!? Чому ми це не від нього почули?
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02.08.2026 18:11 Відповісти

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