Загарбники окупували Сухецьке та просунулися поблизу Никанорівки та Родинського на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські загарбники окупували населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Ворог окупував Сухецьке (Покровський район, Донецька область), а також просунувся поблизу Никанорівки (Краматорський район, Донецька область) та Родинського (Покровський район, Донецька область)", - йдеться у повідомленні.
Мапа
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