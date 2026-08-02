В июле враг оккупировал больше территории, чем Украине удалось отвоевать, — DeepState. ИНФОГРАФИКА

В июле российские оккупанты захватили больше украинской территории, чем Силы обороны Украины смогли отвоевать.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, пишет Цензор.НЕТ.

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Задержка в объявлении успехов ВСУ

Однако аналитики отмечают важную деталь — это изменение приростов в мае-июле, ведь успехи Сил обороны демонстрируются с задержкой.

В частности, в июле украинские войска сократили площадь оккупированных территорий на 52 кв. км, из них 25 кв. км приходятся на май и 27 кв. км — на июнь.

"Таким образом, чистый прирост территории, захваченной противником в июле, может составить 88 кв. км. Впрочем, в июле были очередные успехи Сил обороны, которые значительно меньше предыдущих, но они были", — отмечают вDeepState.

Аналитики пояснили, что такая математика обусловлена оперативной безопасностью: об успехах Украины объявляют с задержкой, необходимой для их успешного завершения.

"В целом еще на двух участках зафиксированы успехи площадью не менее 49 и 83 кв. км соответственно, поэтому, как только будет официально объявлено об успехах Сил обороны, мы раскроем детали и пересчитаем статистику", — говорится в сообщении.

Самые сложные участки фронта

В DeepState отмечают, что ситуация остается наиболее тяжелой вблизи Родинского, Константиновки, вдоль государственной границы Украины и в направлении Славянска и Краматорска.

"Именно в этих местах у врага наблюдаются незначительные, но все же успехи. Как мы и писали ранее, задача кацапов оккупировать всю Донецкую область к 2026 году нереалистична. При нынешних темпах и в 2027 году у них не будет шансов", — пишут аналитики.

Они добавляют, что пока неизвестно, проведет ли РФ масштабную мобилизацию осенью и какой она будет. Также под вопросом остается привлечение Россией северокорейских войск.

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