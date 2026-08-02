У липні ворог окупував більше території, ніж Україні вдалося відвоювати, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

У липні російські окупанти окупували більше української території, ніж Сили оборони України повернули.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримка в оголошенні успіхів ЗСУ

Однак аналітики зауважують важливу деталь - це зміна приростів у травні-липні, адже успіхи Сил оборони демонструються із затримкою.

Зокрема, у липні українські війська зменшили площу окупованих територій на 52 кв км, 25 кв км припадає на травень і 27 кв км на червень.

"Таким чином чистий приріст ворога у липні може складати 88 кв км. Втім, у липні були чергові успіхи Сил оборони, які значно менші за попередні, але вони були", - зазначають у DeepState.

Аналітики пояснили, що така математика пояснюється операційною безпекою, коли про успіхи України оголошують із затримкою, яка потрібна для успішного завершення.

"У цілому ще на двох ділянках є успіх у щонайменше 49 та 83 кв км відповідно, тому як тільки буде офіційно оголошено про успіхи Сил оборони, то ми відкриємо деталі та перерахуємо статистику", - сказано в дописі.

Найскладніші напрямки фронту

У DeepState зазначають, що найгіршою ситуація залишається поблизу Родинського, Костянтинівки, вздовж державного кордону України та у напрямку Слов'янська й Краматорська.

"Саме в цих місцях ворог має незначні, але успіхи. Як ми й писали раніше, задача кацапів окупувати всю Донецьку область у 2026 нереалістична. За нинішніх темпів і у 2027 році вони не матимуть шансів", - пишуть аналітики.

Вони додають, що наразі невідомо, чи проведе РФ масштабну мобілізацію восени, і якою вона буде. Також під питанням залишається залучення Росією північнокорейських військ.

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