РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14120 посетителей онлайн
Новости Военная помощь хунте Мали
4 072 12

Россия на суде, находящемся под санкциями, переправила в Мали крупную партию военной техники, - BBC

африканский корпус рф

В июле российское грузовое судно "Михаил Брытнев", находящееся под санкциями США, доставило в Мали большое количество военной техники.

Об этом пишетВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Маршрут судна 

Согласно данным слежения за судами, "Михаил Бритнев" вышел из российского порта Балтийск 18 июня и следовал через Северное море перед входом в Ла-Манш. В Ла-Манше его сопровождал десантный корабль РФ проекта "Ропуча".

РФ перебросила технику в Мали
Фото: BBC

Состав груза

Отмечается, что российское грузовое судно "Михаил Бритнев" пришвартовалось в порту Ломе 9 июля. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что оно доставило разнообразную военную технику: грузовики общего назначения, бронетранспортеры (БТР) и легкие пехотные машины.

РФ перебросила технику в Мали
Фото: BBC

ВВС пишет, что на проверенном видео, которое 25 июля транслировало малийское государственное телевидение, была видна большая колонна бронетехники, прибывшая в столицу Бамако. По информации репортеров, эта колонна выехала из порта Ломе в Того.

Интересы Кремля

Аналитики считают, что перенаправление военной техники в Мали означает, что Кремль усиливает поддержку правящей хунты Мали.

Как отмечает издание, Россия поддерживает военную хунту Мали после вывода французских войск в 2022 году, получая взамен денежные выплаты и доступ к шахтам и месторождениям золота.

Сначала там находились наемники ЧВК "Вагнер", однако сейчас в Мали действуют военные так называемого "Африканского корпуса", который подчиняется Минобороны РФ.

Читайте также: Колонну из более чем 200 российских наемников атаковали в Мали, - Reuters

Автор: 

россия (89075) Мали (50) наемники рф (2165)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Супер. Тепер ця техніка - проблема негрів, а не ЗСУ. Кацапи, можете хоч всією вашою всратою країною переселитися кудись в Зімбабве.
показать весь комментарий
03.08.2026 00:30 Ответить
+5
Оце то 22 пакети санкцій працюють. Це вам не хухри мухри.
показать весь комментарий
03.08.2026 00:37 Ответить
+3
показать весь комментарий
02.08.2026 23:56 Ответить

Загрузка...

 
 