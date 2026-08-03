Россия на суде, находящемся под санкциями, переправила в Мали крупную партию военной техники, - BBC

В июле российское грузовое судно "Михаил Брытнев", находящееся под санкциями США, доставило в Мали большое количество военной техники.

Об этом пишетВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Маршрут судна

Согласно данным слежения за судами, "Михаил Бритнев" вышел из российского порта Балтийск 18 июня и следовал через Северное море перед входом в Ла-Манш. В Ла-Манше его сопровождал десантный корабль РФ проекта "Ропуча".

Фото: BBC

Состав груза

Отмечается, что российское грузовое судно "Михаил Бритнев" пришвартовалось в порту Ломе 9 июля. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что оно доставило разнообразную военную технику: грузовики общего назначения, бронетранспортеры (БТР) и легкие пехотные машины.

Фото: BBC

ВВС пишет, что на проверенном видео, которое 25 июля транслировало малийское государственное телевидение, была видна большая колонна бронетехники, прибывшая в столицу Бамако. По информации репортеров, эта колонна выехала из порта Ломе в Того.

Интересы Кремля

Аналитики считают, что перенаправление военной техники в Мали означает, что Кремль усиливает поддержку правящей хунты Мали.

Как отмечает издание, Россия поддерживает военную хунту Мали после вывода французских войск в 2022 году, получая взамен денежные выплаты и доступ к шахтам и месторождениям золота.

Сначала там находились наемники ЧВК "Вагнер", однако сейчас в Мали действуют военные так называемого "Африканского корпуса", который подчиняется Минобороны РФ.

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