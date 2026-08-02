РФ на підсанкційному судні переправила до Малі велику партію військової техніки, - BBC

У липні російське вантажне судно Михайло Бритнєв", яке перебуває під санкціями США, перевезло до Малі велику кількість військової техніки.

Про це пише ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Маршрут судна

Згідно з даними з відстеження суден, "Михайло Бритнєв" вийшов із російського порту Балтійськ 18 червня й прямував через Північне море перед входом у Ла-Манш. У Ла-Манші його супроводжував десантний корабель РФ проєкту "Ропуча".

Фото: BBC

Склад вантажу

Зазначається, що російське вантажне судно "Михайло Бритнєв", пришвартувалося в порту Ломе 9 липня. Супутникові знімки свідчать про те, що воно доставило різноманітну військову техніку: вантажівки загального призначення, бронетранспортери БТР та легкі піхотні машини.

Фото: BBC

ВВС пише, що на перевіреному відео, яке 25 липня транслювало малійське державне телебачення, було видно велику колону бронетехніки, яка прибула до столиці Бамако. За інформацією репортерів, ця колона вирушила з порту Ломе в Того.

Інтереси Кремля

Аналітики вважають, що перенаправлення військової техніки до Малі означає, що Кремль посилює підтримку правлячої хунти Малі.

Як зазначає видання, Росія підтримує військову хунту Малі після виведення французьких військ у 2022 році, отримуючи натомість грошові виплати та доступ до шахт і родовищ золота.

Спочатку там перебували найманці ПВК "Вагнер", однак зараз у Малі діють військові так званого "Африканський корпус", який підпорядкований Міноборони РФ.

Читайте також: Колону з понад 200 російськими найманцями атакували у Малі, - Reuters