РФ на підсанкційному судні переправила до Малі велику партію військової техніки, - BBC
У липні російське вантажне судно Михайло Бритнєв", яке перебуває під санкціями США, перевезло до Малі велику кількість військової техніки.
Про це пише ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
Маршрут судна
Згідно з даними з відстеження суден, "Михайло Бритнєв" вийшов із російського порту Балтійськ 18 червня й прямував через Північне море перед входом у Ла-Манш. У Ла-Манші його супроводжував десантний корабель РФ проєкту "Ропуча".
Склад вантажу
Зазначається, що російське вантажне судно "Михайло Бритнєв", пришвартувалося в порту Ломе 9 липня. Супутникові знімки свідчать про те, що воно доставило різноманітну військову техніку: вантажівки загального призначення, бронетранспортери БТР та легкі піхотні машини.
ВВС пише, що на перевіреному відео, яке 25 липня транслювало малійське державне телебачення, було видно велику колону бронетехніки, яка прибула до столиці Бамако. За інформацією репортерів, ця колона вирушила з порту Ломе в Того.
Інтереси Кремля
Аналітики вважають, що перенаправлення військової техніки до Малі означає, що Кремль посилює підтримку правлячої хунти Малі.
Як зазначає видання, Росія підтримує військову хунту Малі після виведення французьких військ у 2022 році, отримуючи натомість грошові виплати та доступ до шахт і родовищ золота.
Спочатку там перебували найманці ПВК "Вагнер", однак зараз у Малі діють військові так званого "Африканський корпус", який підпорядкований Міноборони РФ.
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