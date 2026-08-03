Беспилотники атаковали оккупированный Крым: в Керчи, Симферополе и Феодосии раздавались взрывы
В ночь на 3 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. О взрывах сообщали жители Симферополя, Феодосии, Керчи и Сакского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По сообщениям местных жителей, около часа ночи в Симферополе прогремели как минимум два мощных взрыва.
В Феодосии российские мобильные огневые группы пытались сбить беспилотник. По информации местных пабликов, дрон мог поразить район нефтебазы.
В Керчи сообщали о пожаре
В Керчи очевидцы сообщали о пролете беспилотников и серии взрывов. Наибольшую активность, по их словам, зафиксировали в районе горы Митридат и Керченского морского порта.
Также появились сообщения о пожаре вблизи порта.
Оккупанты перекрыли Крымский мост
На фоне атаки российские оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту.
Официального подтверждения информации о последствиях атаки, а также данных о возможных пораженных объектах пока нет.
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