Беспилотники атаковали оккупированный Крым: в Керчи, Симферополе и Феодосии раздавались взрывы

В ночь на 3 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. О взрывах сообщали жители Симферополя, Феодосии, Керчи и Сакского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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По сообщениям местных жителей, около часа ночи в Симферополе прогремели как минимум два мощных взрыва.

В Феодосии российские мобильные огневые группы пытались сбить беспилотник. По информации местных пабликов, дрон мог поразить район нефтебазы.

В Керчи сообщали о пожаре

В Керчи очевидцы сообщали о пролете беспилотников и серии взрывов. Наибольшую активность, по их словам, зафиксировали в районе горы Митридат и Керченского морского порта.

Также появились сообщения о пожаре вблизи порта.

Оккупанты перекрыли Крымский мост

На фоне атаки российские оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту.

Официального подтверждения информации о последствиях атаки, а также данных о возможных пораженных объектах пока нет.

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