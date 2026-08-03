В работе приложения "Резерв+" произошел сбой - сервис временно не работает
Утром 3 августа приложение "Резерв+" не загружается и не работает должным образом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С 08:30 пользователи сообщают, что не могут пройти авторизацию и войти в сервис. Официальных комментариев от Министерства обороны относительно причин сбоя пока нет.
На время технических проблем военнообязанным рекомендуется иметь при себе бумажные военно-учетные документы, чтобы избежать возможных трудностей во время проверок.
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Відсрочки тимчасово на паузі, разом з конституцією?
Взагалі прикольна історія якщо когось в цей час будуть перевіряти, а папірця з собою немає...