В работе приложения "Резерв+" произошел сбой - сервис временно не работает

Утром 3 августа приложение "Резерв+" не загружается и не работает должным образом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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С 08:30 пользователи сообщают, что не могут пройти авторизацию и войти в сервис. Официальных комментариев от Министерства обороны относительно причин сбоя пока нет.

На время технических проблем военнообязанным рекомендуется иметь при себе бумажные военно-учетные документы, чтобы избежать возможных трудностей во время проверок.