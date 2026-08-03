РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12717 посетителей онлайн
Новости Технические работы в Резерв+
1 723 11

В работе приложения "Резерв+" произошел сбой - сервис временно не работает

Сбой в "Резерв+": военнообязанным рекомендуют иметь при себе бумажные документы

Утром 3 августа приложение "Резерв+" не загружается и не работает должным образом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

С 08:30 пользователи сообщают, что не могут пройти авторизацию и войти в сервис. Официальных комментариев от Министерства обороны относительно причин сбоя пока нет.

На время технических проблем военнообязанным рекомендуется иметь при себе бумажные военно-учетные документы, чтобы избежать возможных трудностей во время проверок.

Автор: 

Резерв+ (98)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ооооо щас наловлять піших інвалідів...Тримайтесь
показать весь комментарий
03.08.2026 10:09 Ответить
+2
Голодні ігри почалися....
Відсрочки тимчасово на паузі, разом з конституцією?
Взагалі прикольна історія якщо когось в цей час будуть перевіряти, а папірця з собою немає...
показать весь комментарий
03.08.2026 10:26 Ответить
+2
Це вже викликає тільки гірку посмішку. Давно відомо, що кацапи зламали "Дію", і всі дочірні проекти на ній основані. На Болота пішли конфіденційні дані десятка мільйонів українців. Поки Хфйоборов посував цей кацапський проект і годував ботоферму для Зеленского.
показать весь комментарий
03.08.2026 11:01 Ответить

Загрузка...

 
 