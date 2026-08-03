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Новини Технічні роботи у Резерв+
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У роботі застосунку "Резерв+" стався збій - сервіс тимчасово не працює

Збій у "Резерв+": військовозобов’язаним радять мати паперові документи

Зранку 3 серпня "Резерв+" не завантажується та не працює належним чином.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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З 08:30 користувачі повідомляють, що не можуть пройти авторизацію та увійти до сервісу. Офіційних коментарів від Міністерства оборони щодо причин збою наразі немає.

На час технічних проблем військовозобов’язаним рекомендують мати при собі паперові військово-облікові документи, щоб уникнути можливих труднощів під час перевірок.

Автор: 

Резерв+ (126)
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Топ коментарі
+5
Ооооо щас наловлять піших інвалідів...Тримайтесь
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03.08.2026 10:09 Відповісти
+2
Голодні ігри почалися....
Відсрочки тимчасово на паузі, разом з конституцією?
Взагалі прикольна історія якщо когось в цей час будуть перевіряти, а папірця з собою немає...
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03.08.2026 10:26 Відповісти
+2
Це вже викликає тільки гірку посмішку. Давно відомо, що кацапи зламали "Дію", і всі дочірні проекти на ній основані. На Болота пішли конфіденційні дані десятка мільйонів українців. Поки Хфйоборов посував цей кацапський проект і годував ботоферму для Зеленского.
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03.08.2026 11:01 Відповісти

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