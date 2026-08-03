У роботі застосунку "Резерв+" стався збій - сервіс тимчасово не працює
Зранку 3 серпня "Резерв+" не завантажується та не працює належним чином.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
З 08:30 користувачі повідомляють, що не можуть пройти авторизацію та увійти до сервісу. Офіційних коментарів від Міністерства оборони щодо причин збою наразі немає.
На час технічних проблем військовозобов’язаним рекомендують мати при собі паперові військово-облікові документи, щоб уникнути можливих труднощів під час перевірок.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відсрочки тимчасово на паузі, разом з конституцією?
Взагалі прикольна історія якщо когось в цей час будуть перевіряти, а папірця з собою немає...