У роботі застосунку "Резерв+" стався збій - сервіс тимчасово не працює

Зранку 3 серпня "Резерв+" не завантажується та не працює належним чином.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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З 08:30 користувачі повідомляють, що не можуть пройти авторизацію та увійти до сервісу. Офіційних коментарів від Міністерства оборони щодо причин збою наразі немає.

На час технічних проблем військовозобов’язаним рекомендують мати при собі паперові військово-облікові документи, щоб уникнути можливих труднощів під час перевірок.