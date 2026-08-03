Российская промышленность по-прежнему зависит от импортных технологий и оборудования. Даже правительство РФ вынуждено снижать целевые показатели по использованию отечественной продукции, признавая проблемы с импортозамещением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки.

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"Опрос Российского союза промышленников и предпринимателей показал, что политика импортозамещения не смогла решить ключевые проблемы российской промышленности. Производители, как и раньше, критически зависят от иностранного оборудования и комплектующих", - говорится в сообщении.

Наиболее острый дефицит касается станков и технологического оснащения: 45% компаний заявили о высокой потребности в отечественных аналогах, еще 7% назвали ситуацию критической. Почти половину участников опроса составили крупные предприятия с годовой выручкой свыше 192 млн долларов.

Проблему признает и российское правительство. 9 июля оно пересмотрело стратегию цифровой трансформации государственного управления, снизив целевую долю использования российского оборудования в госпроектах с 80% до 58,7%. Это означает, что почти 40% закупок и в дальнейшем будут приходиться на импорт, прежде всего из Китая и других так называемых "дружественных" стран. Таким образом, зависимость от западных поставщиков сменилась зависимостью от азиатских.

Системная технологическая зависимость

Причины носят системный характер. Россия не обладает полным производственным циклом для выпуска высокотехнологичной продукции. Микроэлектроника, электронные компоненты, программное обеспечение и значительная часть производственного оборудования остаются зависимыми от иностранных технологий. Создание собственной производственной базы требует значительных инвестиций, времени и доступа к глобальным цепочкам поставок. Ситуацию дополнительно осложняют дефицит квалифицированных инженеров и высокая стоимость кредитов, что сдерживает модернизацию предприятий.

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Параллельный импорт лишь частично компенсирует нехватку критически важных компонентов. В то же время логистика стала дороже и сложнее, техническое обслуживание оборудования затруднилось, а риски перебоев с поставками остаются высокими. В результате российская промышленность в основном поддерживает имеющиеся производственные мощности, а не развивает новые технологии.

Военное производство держится, модернизация - нет

Несмотря на это, РФ пока способна обеспечивать производство в приоритетных отраслях, прежде всего связанных с выполнением государственного оборонного заказа. Однако возможности для масштабной технологической модернизации и запуска новых высокотехнологичных производств постепенно сокращаются.

Показательным является и отношение самих российских чиновников к политике импортозамещения. Согласно декларациям кандидатов в депутаты Госдумы, 88,4% из 747 задекларированных автомобилей - иностранного производства. Российских машин всего 11,6%, а китайских - около 4%.

В декларациях фигурируют автомобили таких брендов, как Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, а также премиальные Lamborghini Urus, Bentley, Maybach и Porsche. Это свидетельствует о том, что даже представители российской власти не готовы отказываться от иностранной техники, несмотря на многолетнюю кампанию Кремля по продвижению импортозамещения.

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