Путин готовится воевать еще годы: Россия урежет гражданский бюджет ради армии, - СМИ

Военные расходы остаются приоритетом бюджета РФ на 2027–2029 годы. Для их финансирования Кремль планирует сократить гражданские расходы и увеличить государственный долг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.

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Соответствующие заявления российский диктатор Владимир Путин сделал во время встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва, которая завершила работу 27 июля. Он традиционно обвинил Запад в "русофобии" и санкционном давлении, а также заявил о необходимости "укрепления обороны страны".

Военные расходы уже превышают план

В бюджете РФ на 2026 год правительство заложило 12,9 трлн рублей (около $165,3 млрд) по статье "национальная оборона". Однако, по данным издания, фактические расходы на войну могут превысить эту сумму еще на 4–5 трлн рублей.

Чтобы профинансировать дополнительные расходы, Министерство финансов России готовит сокращение гражданских статей бюджета и планирует привлечь еще 2–3 трлн рублей долга.

За три года война обошлась России в более чем $740 млрд

Научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге подсчитал, что только в первом квартале 2026 года расходы на войну составили 5,9 трлн рублей. Это на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 4,6 раза больше, чем в начале 2022 года.

В целом с начала полномасштабного вторжения война обошлась российским налогоплательщикам в 53,079 трлн рублей, или примерно $746,6 млрд.

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По оценке эксперта, этой суммы хватило бы на 28 лет нынешних расходов России на здравоохранение, на 30 лет — на образование или на 100 годовых бюджетов таких крупных регионов, как Красноярский край или Свердловская область.

Дефицит бюджета РФ стремительно растет

Поддерживать нынешний уровень военных расходов России становится все сложнее. Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа Эмиль Аблаев отмечает, что приоритет обороны вынуждает власти все более избирательно финансировать другие направления, тогда как возможности увеличения доходов бюджета за счет налогов практически исчерпаны.

В прошлом году, несмотря на повышение налога на прибыль и утилизационного сбора, поступления оказались на 3 трлн рублей ниже плана. В этом году ситуация, по словам эксперта, только ухудшилась.

Минфин РФ повысил НДС до 22%, однако дефицит бюджета уже по итогам первого полугодия достиг почти 6 трлн рублей. К концу года, по оценке Аблаева, "дыра" в российской казне может вырасти до 7 трлн рублей.

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