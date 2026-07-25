Банк Росії спрогнозував рекордну "діру" в цьогорічному бюджеті

Центробанк Росії заклав у свій прогноз рекордний дефіцит бюджету з часів пандемії коронавірусу.

Про це заявила глава ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна, передає The Moscow Times.

Міністерство фінансів РФ попередило, що дефіцит бюджету буде більшим за запланований, а Держдума РФ ухвалила закон, що дозволяє російському уряду цього року збільшувати витрати та запозичення без погодження з депутатами.

Однак, на скільки зростуть витрати, не оголошувалося.

Дефіцит бюджету РФ

"Ми заклали цього року первинний структурний дефіцит у розмірі 2% ВВП", – сказала Набіулліна.

Зокрема, йдеться про перевищення витрат – за винятком обслуговування держборгу – над базовими нафтогазовими та ненафтогазовими доходами. У законі про бюджет дефіцит передбачався в розмірі 3,8 трлн руб., або 1,6% ВВП, але первинний – нульовий.

Таким чином, додаткові 2% ВВП збільшують загальний дефіцит російського бюджету до 3,6% ВВП.

Це найбільша "дірка" в бюджету з пандемійного 2020 року, коли дефіцит становив 3,8% ВВП, а в абсолютних цифрах – рекордна.

Фінансувати дефіцит Мінфін Росії збирається за рахунок залишків на рахунках Казначейства та додаткових позик.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Стан російського бюджету

Раніше в липні повідомлялося, що витрати федерального бюджету Росії та його дефіцит у 2026 році можуть перевищити офіційно затверджені показники більш ніж на 1 трлн рублів ($12,85 млрд).

Окрім того, повномасштабна війна, яку Росія веде проти України, призводить до зростання державного боргу РФ. Очікується, що протягом наступних десяти років країна витратить на обслуговування боргу щонайменше 15% свого ВВП у вигляді процентних платежів.

Перед тим Росстат повідомив, що за підсумками минулого року ВВП Росії зріс лише на 1%, що майже у п'ять разів менше, ніж роком раніше. Спочатку зростання оцінювали у 4,3%, однак після перегляду показник підвищили до 4,9%.

Водночас нафтогазові доходи федерального бюджету Росії, що забезпечують приблизно п'яту частину надходжень до державної скарбниці, в липні поточного року зростуть на 0,5 трлн руб., або на 60%, порівняно з липнем минулого року та складуть 1,3 трлн руб.

Читайте також: Банк Росії погіршив прогноз інфляції через підвищення податків