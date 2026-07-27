Банк Росії різко погіршив прогноз інфляції через паливну кризу та удари по НПЗ
Центробанк Росії помітно підвищив прогноз щодо інфляції на 2026 рік через паливну кризу, яка спровокувала найсильніший за 16 років стрибок цін на бензин і дизельне пальне.
Про це повідомляє The Moscow Times.
У новому макропрогнозі регулятор заклав інфляцію на рівні 6-7%, хоча ще у квітні очікував її сповільнення до 4,5-5,5%.
За новою оцінкою центрального банку Російської Федерації, навіть найкращий із можливих сценаріїв (6%) буде гіршим за найгірший варіант з попереднього прогнозу.
При цьому зростання російської економіки може повністю зупинитися: прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) знижено до 0-1% замість 0,5-1,5%.
Очільниця регулятора Ельвіра Набіулліна заявила, що подорожчання пального вже починає переноситися на ціни широкого кола товарів і послуг.
Вона визнала тимчасове "вибуття виробничих потужностей", дипломатично натякаючи на зупинку 10 нафтопереробних заводів (НПЗ) за останні два місяці та падіння нафтопереробки в РФ до 20-річного мінімуму.
Причини та наслідки розгону інфляції
За даними видання, паливна інфляція в Росії на середину липня досягла 25% і стала максимальною з 2010 року. Загальний індекс споживчих цін прискорився з 5,3% у травні до 6% у липні.
Експерти виділяють кілька ключових факторів подальшого погіршення ситуації:
- атаки на логістику – услід за ударами по НПЗ під атаки безпілотників потрапили логістичні хаби маркетплейсу Wildberries. Компаніям доведеться збільшувати витрати на безпеку та логістику, що закладатиметься у кінцеві споживчі ціни;
- дефіцит бензину та дизеля сам по собі здатний розігнати інфляцію до кінця року до 8-9%;
- удар по агросектору – брак дизпального для аграріїв змушує скорочувати посівні площі та поголів'я худоби. Скорочення виробництва сільгосппродукції спричинить додатковий стрибок цін на харчові продукти наступного року.
Стан російського бюджету
Нагадаємо, Центробанк Росії заклав у свій прогноз рекордний дефіцит бюджету з часів пандемії коронавірусу.
Раніше в липні повідомлялося, що витрати федерального бюджету Росії та його дефіцит у 2026 році можуть перевищити офіційно затверджені показники більш ніж на 1 трлн рублів ($12,85 млрд).
Окрім того, повномасштабна війна, яку Росія веде проти України, призводить до зростання державного боргу РФ. Очікується, що протягом наступних десяти років країна витратить на обслуговування боргу щонайменше 15% свого ВВП у вигляді процентних платежів.
Перед тим Росстат повідомив, що за підсумками минулого року ВВП Росії зріс лише на 1%, що майже у п'ять разів менше, ніж роком раніше. Спочатку зростання оцінювали у 4,3%, однак після перегляду показник підвищили до 4,9%.
Водночас нафтогазові доходи федерального бюджету Росії, що забезпечують приблизно п'яту частину надходжень до державної скарбниці, в липні поточного року зростуть на 0,5 трлн руб., або на 60%, порівняно з липнем минулого року та складуть 1,3 трлн руб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль