Путін готується воювати ще роки: Росія уріже цивільний бюджет заради армії, - ЗМІ

Військові видатки залишаються пріоритетом бюджету РФ на 2027-2029 роки. Для їх фінансування Кремль планує урізати цивільні витрати та наростити державний борг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Moscow Times.

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Відповідні заяви російський диктатор Володимир Путін зробив під час зустрічі з депутатами Держдуми восьмого скликання, яка завершила роботу 27 липня. Він традиційно звинуватив Захід у "русофобії" та санкційному тиску, а також заявив про необхідність "зміцнення оборони країни".

Військові витрати вже перевищують план

У бюджеті РФ на 2026 рік уряд заклав 12,9 трлн рублів (близько $165,3 млрд) за статтею "національна оборона". Однак, за даними видання, фактичні витрати на війну можуть перевищити цю суму ще на 4–5 трлн рублів.

Щоб профінансувати додаткові видатки, Міністерство фінансів Росії готує скорочення цивільних статей бюджету та планує залучити ще 2–3 трлн рублів боргу.

За три роки війна коштувала Росії понад $740 млрд

Науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге підрахував, що лише у першому кварталі 2026 року витрати на війну становили 5,9 трлн рублів. Це на 29,9% більше, ніж за аналогічний період торік, і в 4,6 раза більше, ніж на початку 2022 року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення війна обійшлася російським платникам податків у 53,079 трлн рублів, або приблизно $746,6 млрд.

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За оцінкою експерта, цієї суми вистачило б на 28 років нинішніх видатків Росії на охорону здоров'я, 30 років - на освіту або на 100 річних бюджетів таких великих регіонів, як Красноярський край чи Свердловська область.

Дефіцит бюджету РФ стрімко зростає

Утримувати нинішній рівень військових витрат Росії стає дедалі складніше. Провідний експерт Центру макроекономічного аналізу Еміль Аблаєв зазначає, що пріоритет оборони змушує владу дедалі вибірковіше фінансувати інші напрями, тоді як можливості збільшення доходів бюджету через податки майже вичерпалися.

Минулого року, попри підвищення податку на прибуток і утилізаційного збору, надходження виявилися на 3 трлн рублів нижчими за план. Цього року ситуація, за словами експерта, лише погіршилася.

Мінфін РФ підвищив ПДВ до 22%, однак дефіцит бюджету вже за підсумками першого півріччя сягнув майже 6 трлн рублів. До кінця року, за оцінкою Аблаєва, "дірка" в російській казні може зрости до 7 трлн рублів.

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