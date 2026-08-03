Імпортозаміщення в Росії не спрацювало: промисловість залежить від імпорту, - СЗР

Російська промисловість залишається залежною від імпортних технологій та обладнання. Навіть уряд РФ змушений знижувати цілі щодо використання вітчизняної продукції, визнаючи проблеми із заміщенням імпорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

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"Опитування Російського союзу промисловців і підприємців показало, що політика імпортозаміщення не змогла вирішити ключові проблеми російської промисловості. Виробники, як і раніше, критично залежать від іноземного обладнання та комплектувальних", - йдеться в повідомленні.

Найгостріший дефіцит стосується верстатів і технологічного оснащення: 45% компаній заявили про високу потребу у вітчизняних аналогах, ще 7% назвали ситуацію критичною. Майже половину учасників опитування становили великі підприємства з річною виручкою понад 192 млн доларів.

Проблему визнає і російський уряд. 9 липня він переглянув стратегію цифрової трансформації державного управління, знизивши цільову частку використання російського обладнання в держпроєктах із 80% до 58,7%. Це означає, що майже 40% закупівель і надалі припадатимуть на імпорт, насамперед із Китаю та інших так званих "дружніх" країн. Таким чином залежність від західних постачальників змінилася залежністю від азійських.

Системна технологічна залежність

Причини мають системний характер. Росія не володіє повним виробничим циклом для випуску високотехнологічної продукції. Мікроелектроніка, електронні компоненти, програмне забезпечення та значна частина виробничого обладнання залишаються залежними від іноземних технологій. Створення власної виробничої бази потребує значних інвестицій, часу та доступу до глобальних ланцюгів постачання. Ситуацію додатково ускладнюють дефіцит кваліфікованих інженерів і висока вартість кредитів, що стримує модернізацію підприємств.

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Паралельний імпорт лише частково компенсує нестачу критично важливих компонентів. Водночас логістика стала дорожчою та складнішою, технічне обслуговування обладнання ускладнилося, а ризики перебоїв із постачанням залишаються високими. У результаті російська промисловість переважно підтримує наявні виробничі потужності, а не розвиває нові технології.

Військове виробництво тримається, модернізація – ні

Попри це, РФ поки здатна забезпечувати виробництво у пріоритетних галузях, насамперед пов'язаних із виконанням державного оборонного замовлення. Однак можливості для масштабної технологічної модернізації та запуску нових високотехнологічних виробництв поступово скорочуються.

Показовим є і ставлення самих російських чиновників до політики імпортозаміщення. Згідно з деклараціями кандидатів у депутати Держдуми, 88,4% із 747 задекларованих автомобілів - іноземного виробництва. Російських машин лише 11,6%, а китайських - близько 4%.

У деклараціях фігурують автомобілі таких брендів, як Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, а також преміальні Lamborghini Urus, Bentley, Maybach і Porsche. Це свідчить, що навіть представники російської влади не готові відмовлятися від іноземної техніки, попри багаторічну кампанію Кремля з просування імпортозаміщення.

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