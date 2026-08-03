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Новости Реактивный шахед
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Россияне сейчас делают ставку на реактивные дроны, - Плетенчук

РФ всё чаще применяет реактивные дроны: что известно?

Российские войска все активнее используют реактивные дроны, одновременно сокращая количество обычных БПЛА при атаках.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

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"Основным вызовом остается баллистика. Что касается остальных средств, здесь речь идет о количественном и качественном составе, накопленном опыте. Потому что такого массированного применения реактивных дронов мы до этого не видели. Они тоже не являются чем-то, что невозможно вообще никак остановить. Бывают случаи сбивания и дронов такого типа", - пояснил он.

По словам Плетечнука, сейчас оккупанты сокращают количество обычных дронов при применении и фактически увеличивают количество реактивных дронов.

"То есть россияне сейчас сделали ставку в первую очередь на них. ... Они пытаются, как всегда, взять количеством. Но, надеюсь, что в какой-то момент мы тоже выйдем на паритет", - добавил представитель ВМС.

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Автор: 

дроны (7828) Плетенчук Дмитрий (216) Шахед (2389)
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Топ комментарии
+7
А зеленський з штілерманом та КабМіндічами, аж 3.000 фламінго уже дофарбовують, за кошти Західних Партнерів - млрд дол…
Криптогаманці їх, з 2019 року наповнюються….
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03.08.2026 11:42 Ответить
+6
А що ми? Кожного дня реактивні дрони залітають на Миколаївщину, Одещину та інші області і я так розумівю, що збивати їх можна тільки ракетами з літаків? Багато в нас цих літаків? А ракети ми самі виготовляємо, чи і тут винні партнери, що мало дали ракет?
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03.08.2026 11:42 Ответить
+6
А зелений робить ставку на двушки і на свої ставки потужності, в перервах з закордонними шоу дурне.
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03.08.2026 11:45 Ответить

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