Росіяни зараз роблять ставку на реактивні дрони, - Плетенчук

Російські війська дедалі активніше застосовують реактивні дрони, водночас зменшуючи кількість звичайних БПЛА під час атак.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Основним викликом залишається балістика. Що стосується решти засобів, тут питання кількісного та якісноого складу, набутого досвіду. Тому що такого масовано застосування реактивних шахедів до цього ми не бачили. Вони теж не є чимось, що неможливо взагалі ніяк зупинити. Є збиття і такого типу дронів", - пояснив він.

За словами Плетечнука, зараз окупанти зменшують кількість звичайних дронів під час застосування і фактично збільшують кількість реактивних дронів.

"Тобто, росіяни зараз таку ставку зробили на них у першу чергу. ... Вони намагаються, як завжди, кількістю брати. Але, сподіваюсь, що в якийсь момент ми теж вийдемо на паритет", - додав речник ВМС.

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