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Новини Реактивний шахед
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Росіяни зараз роблять ставку на реактивні дрони, - Плетенчук

РФ дедалі більше застосовує реактивні дрони: що відомо?

Російські війська дедалі активніше застосовують реактивні дрони, водночас зменшуючи кількість звичайних БПЛА під час атак.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Основним викликом залишається балістика. Що стосується решти засобів, тут питання кількісного та якісноого складу, набутого досвіду. Тому що такого масовано застосування реактивних шахедів до цього ми не бачили. Вони теж не є чимось, що неможливо взагалі ніяк зупинити. Є збиття і такого типу дронів", - пояснив він.

За словами Плетечнука, зараз окупанти зменшують кількість звичайних дронів під час застосування і фактично збільшують кількість реактивних дронів.

"Тобто, росіяни зараз таку ставку зробили на них у першу чергу. ... Вони намагаються, як завжди, кількістю брати. Але, сподіваюсь, що в якийсь момент ми теж вийдемо на паритет", - додав речник ВМС.

Також читайте: Рашисти атакують дронами Чернігів: пошкоджено підприємство, спалахнула пожежа

Автор: 

дрони (8529) Плетенчук Дмитро (223) Шахед (2399)
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Топ коментарі
+7
А зеленський з штілерманом та КабМіндічами, аж 3.000 фламінго уже дофарбовують, за кошти Західних Партнерів - млрд дол…
Криптогаманці їх, з 2019 року наповнюються….
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03.08.2026 11:42 Відповісти
+6
А що ми? Кожного дня реактивні дрони залітають на Миколаївщину, Одещину та інші області і я так розумівю, що збивати їх можна тільки ракетами з літаків? Багато в нас цих літаків? А ракети ми самі виготовляємо, чи і тут винні партнери, що мало дали ракет?
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03.08.2026 11:42 Відповісти
+6
А зелений робить ставку на двушки і на свої ставки потужності, в перервах з закордонними шоу дурне.
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03.08.2026 11:45 Відповісти

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