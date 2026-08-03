Кремль усиливает контроль над церковью на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления

Россия меняет духовенство на временно оккупированных территориях, назначая священников из РФ. Новые кадры призваны усилить контроль над церковной жизнью и продвигать российскую пропаганду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Священнослужителей, которые после начала оккупации согласились сотрудничать с российскими властями и поддерживали их политику, постепенно отстраняют от руководящих должностей, переводят в отдаленные регионы РФ или заставляют покинуть служение.

Ставка на священников из России

Вместо этого на временно оккупированные территории прибывают священнослужители непосредственно из России, которым Кремль доверяет гораздо больше. Именно они получают ключевые должности в епархиях и приходах, обеспечивая полный контроль над церковными структурами.

Вновь назначенные священники не только проводят богослужения, но и активно продвигают российские государственные нарративы, поддерживают оккупационную администрацию и используют церковные общины как еще один канал распространения пропаганды и идеологического влияния.

Кремль больше не доверяет даже коллаборационистам

Кадровые изменения свидетельствуют об усилении контроля России над религиозной жизнью на временно оккупированных территориях.

Даже местные священнослужители, которые годами сотрудничали с оккупационными властями, больше не вызывают доверия у Кремля. Их заменяют выходцами из России, которых считают более лояльными и готовыми выполнять идеологические задачи оккупационной администрации.

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