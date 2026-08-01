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Россияне отправляют молодежь из оккупированной Луганщины на военные сборы в Пензу, - ОВА

РФ отправляет молодежь из Луганской области на военные сборы в Пензу

Россияне привлекают молодежь из временно оккупированной Луганской области к участию в военных сборах "Гвардеец-2026" в Пензе.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В течение трех недель августа в Пензе молодежь из оккупированной Луганщины примет участие в военно-патриотических сборах "Гвардеец-2026". Девушек и парней россияне будут готовить к войне и агитировать идти в армию", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, они "будут изучать основные военные дисциплины, знакомиться с современными образцами вооружения и боевой техники, осваивать управление БПЛА, проходить общую военную и парашютную подготовку".

Кроме того, молодежь будут отправлять на выездные полевые занятия на полигоне.

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молодежь (257) оккупация (10625) Луганская область (6729)
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Топ комментарии
+4
Луганьска ОВА... А які в неї взагалі функції? Ну окрім, отримання мільонних зарплат...
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01.08.2026 23:16 Ответить
+1
Це правильно, м'ясо не має пропадати, його треба готувати
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01.08.2026 23:14 Ответить
+1
луганчане набагато прокацапські ніж донечанне, тому і хер з ними , а ось то що існуе Луганська ОВА з начальником, штатом і фондом заробітної плати це такій же нонсен як утримання мєрії Маріуполя за рахунок нашого бюджета.
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01.08.2026 23:34 Ответить

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