Россияне отправляют молодежь из оккупированной Луганщины на военные сборы в Пензу, - ОВА
Россияне привлекают молодежь из временно оккупированной Луганской области к участию в военных сборах "Гвардеец-2026" в Пензе.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В течение трех недель августа в Пензе молодежь из оккупированной Луганщины примет участие в военно-патриотических сборах "Гвардеец-2026". Девушек и парней россияне будут готовить к войне и агитировать идти в армию", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, они "будут изучать основные военные дисциплины, знакомиться с современными образцами вооружения и боевой техники, осваивать управление БПЛА, проходить общую военную и парашютную подготовку".
Кроме того, молодежь будут отправлять на выездные полевые занятия на полигоне.
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