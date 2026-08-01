Росіяни відправляють молодь з окупованої Луганщини на військові збори до Пензи, - ОВА

Росіяни долучають молодь із тимчасово окупованої Луганської області до військових зборів "Гвардієць-2026" у Пензі.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Протягом трьох тижнів серпня у пензі молодь з окупованої Луганщини візьме участь у військово-патріотичних зборах "Гвардієць-2026". Дівчат та хлопців росіяни готуватимуть до війни та агітуватимуть йти в армію", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, вони "вивчатимуть основні військові дисципліни, знайомитимуться з сучасними зразками озброєння та бойової техніки, опановуватимуть управління БпЛА, проходитимуть загальну військову та парашутну підготовку".

Крім того, молодь відправлятимуть на виїзні польові заняття на полігоні.

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