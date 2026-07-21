РФ через літні табори готує дітей на окупованих територіях до служби в армії, - ЦНС

Російські окупанти продовжують використовувати літні дитячі табори для мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Під час таких заходів дітям нав'язують позитивне ставлення до армії РФ та готують до майбутньої служби в її лавах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр національного спротиву.

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За даними ЦНС, у дитячих таборах та під час інших заходів окупанти регулярно організовують зустрічі дітей із військовослужбовцями російської армії, яких представляють як "героїв" і "захисників".

Під час таких зустрічей військові демонструють дітям озброєння та спорядження, проводять показові виступи й розповідають про "службу на благо батьківщини".

У Центрі національного спротиву наголошують, що головною метою цих заходів є формування у дітей позитивного ставлення до окупаційних військ. З раннього віку їм нав'язують викривлене уявлення про російську армію, виховуючи повагу до окупантів і поступово готуючи молодь до сприйняття служби в армії РФ як природного та почесного вибору.

У ЦНС також нагадали, що нещодавно понад 900 дітей із тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройшли зміну в таборі "Время юных героев" у Волгоградській області Росії.

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