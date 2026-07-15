На окупованій Луганщині підлітків відправляють працювати на заводи через дефіцит кадрів, - ОВА

На тимчасово окупованій території Луганської області підлітків залучають до роботи на промислових підприємствах під виглядом літнього підробітку. За даними української влади, таким чином окупаційна адміністрація намагається компенсувати дефіцит кадрів на виробництві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підлітків залучають до роботи на заводі

За словами Харченка, неповнолітніх змушують виконувати низькокваліфіковану роботу на промислових об'єктах, зокрема на заводі "Лугамаш".

Офіційно це подають як можливість літнього підробітку, однак фактично дітей використовують для заміщення працівників, яких бракує на підприємствах.

"Окупаційна влада Луганщини компенсує відсутність фахівців на виробництвах експлуатацією дитячої праці. Неповнолітніх використовують як дешеву робочу силу, що є черговим інструментом примусової асиміляції, покликаним нормалізувати окупаційний режим у свідомості молоді. Заради виживання родини змушені відправляти дітей працювати на інфраструктуру ворога", – зазначив начальник Луганської ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мілітаризація Росією українських дітей є злочином проти людяності, - ОБСЄ