В оккупированной Луганской области подростков отправляют работать на заводы из-за дефицита кадров, – ОГА

На временно оккупированной территории Луганской области подростков привлекают к работе на промышленных предприятиях под видом летней подработки. По данным украинских властей, таким образом оккупационная администрация пытается восполнить нехватку кадров на производстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

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Подростков привлекают к работе на заводе

По словам Харченко, несовершеннолетних заставляют выполнять низкоквалифицированную работу на промышленных объектах, в частности на заводе "Лугамаш".

Официально это преподносят как возможность летнего подработки, однако фактически детей используют для замещения работников, которых не хватает на предприятиях.

"Оккупационные власти Луганщины компенсируют нехватку специалистов на производствах эксплуатацией детского труда. Несовершеннолетних используют в качестве дешевой рабочей силы, что является очередным инструментом принудительной ассимиляции, призванным нормализовать оккупационный режим в сознании молодежи. Ради выживания семьи вынуждены отправлять детей работать на инфраструктуру врага", - отметил глава Луганской ОГА.

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