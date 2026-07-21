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Новости Милитаризация детей на ВОТ
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РФ в летних лагерях готовит детей на оккупированных территориях к службе в армии, - ЦНС

Россия продолжает милитаризировать украинских детей на оккупированных территориях через летние лагеря

Российские оккупанты продолжают использовать летние детские лагеря для милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. В ходе таких мероприятий детям навязывают положительное отношение к армии РФ и готовят их к будущей службе в ее рядах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным ЦНС, в детских лагерях и во время других мероприятий оккупанты регулярно организуют встречи детей с военнослужащими российской армии, которых представляют как "героев" и "защитников".

Во время таких встреч военные демонстрируют детям вооружение и снаряжение, проводят показательные выступления и рассказывают о "службе на благо родины".

В Центре национального сопротивления отмечают, что главной целью этих мероприятий является формирование у детей положительного отношения к оккупационным войскам. С раннего возраста им навязывают искаженное представление о российской армии, воспитывая уважение к оккупантам и постепенно подготавливая молодежь к восприятию службы в армии РФ как естественного и почетного выбора.

В ЦНС также напомнили, что недавно более 900 детей из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей прошли смену в лагере "Время юных героев" в Волгоградской области России.

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