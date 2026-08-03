Кремль посилює контроль над церквою на окупованих територіях,- Центр нацспротиву

Росія змінює духовенство на тимчасово окупованих територіях, призначаючи священників із РФ. Нові кадри мають посилити контроль над церковним життям і просувати російську пропаганду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Священнослужителів, які після початку окупації погодилися співпрацювати з російською владою та підтримували її політику, поступово усувають із керівних посад, переводять до віддалених регіонів РФ або змушують залишити служіння.

Ставка на священників із Росії

Натомість на тимчасово окуповані території прибувають священнослужителі безпосередньо з Росії, яким Кремль довіряє значно більше. Саме вони отримують ключові посади в єпархіях і парафіях, забезпечуючи повний контроль над церковними структурами.

Новопризначені священники не лише проводять богослужіння, а й активно просувають російські державні наративи, підтримують окупаційну адміністрацію та використовують церковні громади як ще один канал поширення пропаганди й ідеологічного впливу.

Кремль більше не довіряє навіть колаборантам

Кадрові зміни свідчать про посилення контролю Росії над релігійним життям на тимчасово окупованих територіях.

Навіть місцеві священнослужителі, які роками співпрацювали з окупаційною владою, більше не викликають довіри у Кремля. Їх замінюють вихідцями з Росії, яких вважають більш лояльними та готовими виконувати ідеологічні завдання окупаційної адміністрації.

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