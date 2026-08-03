Почти 9 миллионов гривен налогов не уплатили при поставке продуктов для Нацгвардии: дело в суде

Прокуроры Генеральной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении директора предприятия из Полтавской области.

Руководителя компании обвиняют в умышленном уклонении от уплаты почти 9 миллионов гривен налогов при выполнении государственных контрактов для Национальной гвардии Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, в течение 2022-2023 годов предприятие работало по упрощенной системе налогообложения и поставляло продукты питания для нужд одной из воинских частей НГУ. Общая сумма поставок за этот период составила 455 миллионов гривен.

Однако, чтобы скрыть реальные доходы, директор компании отразил в налоговой отчетности не весь полученный доход. В результате занижения суммы единого налога государственный бюджет недополучил почти 9 миллионов гривен.

Директора предприятия обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

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