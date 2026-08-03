Майже 9 мільйонів гривень податків не сплатили під час постачання продуктів для Нацгвардії: справа в суді

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства з Полтавщини.

Очільника компанії звинувачують в умисному ухиленні від сплати майже 9 мільйонів гривень податків під час виконання державних контрактів для Національної гвардії України, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років підприємство працювало за спрощеною системою оподаткування та постачало продукти харчування для потреб однієї з військових частин НГУ. Загальна сума поставок за цей період становила 455 мільйонів гривень.

Втім, для приховування реальних прибутків директор компанії відобразив у податковій звітності не весь отриманий дохід. Унаслідок заниження суми єдиного податку державний бюджет недоотримав майже 9 мільйонів гривень.

Директора підприємства обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

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