Майже 9 мільйонів гривень податків не сплатили під час постачання продуктів для Нацгвардії: справа в суді
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства з Полтавщини.
Очільника компанії звинувачують в умисному ухиленні від сплати майже 9 мільйонів гривень податків під час виконання державних контрактів для Національної гвардії України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними слідства, упродовж 2022–2023 років підприємство працювало за спрощеною системою оподаткування та постачало продукти харчування для потреб однієї з військових частин НГУ. Загальна сума поставок за цей період становила 455 мільйонів гривень.
Втім, для приховування реальних прибутків директор компанії відобразив у податковій звітності не весь отриманий дохід. Унаслідок заниження суми єдиного податку державний бюджет недоотримав майже 9 мільйонів гривень.
Директора підприємства обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль