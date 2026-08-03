Правительство ввело меры поддержки аграриев в связи с атаками РФ в Чёрном море

Фото: Сергій Корецький/Telegram

Кабинет Министров принял первое решение в рамках экстренного пакета мер по поддержке аграриев в связи с российскими ударами в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы правительства Сергея Корецкого.

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Изменения в экспорте агропродукции

Правительство временно скорректировало минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды аграрной продукции. Это решение будет действовать на период стабилизации ситуации.

Ранее установленные цены стали экономически недостижимыми для заключения контрактов. Причиной стало рост стоимости логистики и снижение внутренних закупочных цен.

По словам премьера, этот шаг должен разблокировать возможность для аграриев реализовывать продукцию на внешних рынках. Он также отметил, что решение согласовано с представителями отрасли.

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Следующие шаги правительства

Глава правительства поручил срочно подготовить план развития переработки агропродукции в Украине. Речь идет об увеличении объемов производства и переработки внутри страны.

Минагрополитики продолжает ежедневный мониторинг ситуации. В случае изменений правительство обещает оперативно принимать новые решения для стабилизации аграрного сектора.

Ранее премьер провел экстренное совещание с представителями аграрного бизнеса и профильных ассоциаций. Причиной стали усиленные атаки на портовую инфраструктуру и суда с агропродукцией.