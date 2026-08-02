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Новости Удары по портовой инфраструктуре
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Кабмин готовит меры поддержки аграриев в связи с атаками РФ на украинские порты, — Корецкий

Корецкий о поддержке аграриев

Правительство совместно с банками готовит пакет решений по поддержке аграрного сектора на фоне угроз экспорту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьер-министра Сергея Корецкого в Facebook.

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Экспорт под давлением из-за атак на море

По словам главы правительства, Россия усиливает атаки на море и наносит удары по судам, перевозящим украинскую аграрную продукцию, а также по портовой инфраструктуре. Это создает значительные риски для экспорта, аграрной отрасли и экономики страны.

Премьер сообщил, что провел экстренное совещание с участием представителей агробизнеса и профильных ассоциаций. Стороны обсудили ситуацию и определили необходимые меры реагирования.

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Финансирование и новые маршруты поставок

Правительство работает над восстановлением и расширением каналов поставок агропродукции. Параллельно готовится комплекс мер поддержки, в частности в сотрудничестве с банками для финансирования производителей.

"Работаем над диверсификацией и восстановлением каналов поставок. Параллельно готовим комплекс мер по поддержке отрасли, в частности во взаимодействии с банками по вопросам финансирования производителей, а также усиливаем дипломатическую работу со странами-партнерами, которые являются ключевыми рынками сбыта", — отметил Корецкий.

Участники встречи согласовали первоочередные действия, распределили ответственность по направлениям и договорились регулярно проводить такие совещания в период кризиса.

  • После российских атак на гражданские суда заход судов в украинские порты временно приостановился. Правительство готовит решение по возобновлению судоходства,

    заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Автор: 

банки (1945) бизнес (1658) обстрел (34667) экономика (3944) атака (1886) Корецкий Сергей (57)
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Топ комментарии
+3
Когось здивує, що з МО знімуть чергові мільярди, і виведуть на "допомогу аграріям"?
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02.08.2026 22:27 Ответить
+2
За все що береться зелена влада йде по одному органу
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02.08.2026 22:26 Ответить
+1
Поверніть того дебіла. Ну як його? На самокаті. Від нього хоч менше шкоди було.
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02.08.2026 22:29 Ответить

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