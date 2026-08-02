Кабмін готує підтримку аграріїв через атаки РФ на українські порти, - Корецький

Уряд разом із банками готує пакет рішень для підтримки аграрної галузі на тлі загроз експорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Прем’єр-міністра Сергія Корецького у Фейсбуці.

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Експорт під тиском через атаки на морі

За словами очільника уряду, Росія посилює атаки на морі та б’є по суднах, які перевозять українську аграрну продукцію, а також по портовій інфраструктурі. Це створює значні ризики для експорту, аграрної галузі та економіки країни.

Прем’єр повідомив, що провів термінову нараду за участі представників аграрного бізнесу та профільних асоціацій. Сторони обговорили ситуацію та визначили необхідні кроки реагування.

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Фінансування і нові маршрути постачання

Уряд працює над відновленням і розширенням каналів постачання агропродукції. Паралельно готується комплекс заходів підтримки, зокрема у співпраці з банками для фінансування виробників.

"Працюємо над диверсифікацією та відновленням каналів постачання. Паралельно готуємо комплекс заходів підтримки галузі, зокрема у взаємодії з банками щодо фінансування виробників, а також посилюємо дипломатичну роботу з країнами-партнерами, які є ключовими ринками збуту", - зазначив Корецький.

Учасники зустрічі погодили першочергові дії, розподілили відповідальність за напрямами та домовилися регулярно проводити такі наради під час кризового періоду.