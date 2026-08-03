Уряд запровадив підтримку аграріїв через атаки РФ у Чорному морі

Фото: Сергій Корецький/Telegram

Кабінет Міністрів ухвалив перше рішення з екстреного пакету підтримки аграріїв через російські удари у Чорному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови уряду Сергія Корецького.

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Зміни для експорту агропродукції

Уряд тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види аграрної продукції. Це рішення діятиме на період стабілізації ситуації.

Раніше встановлені ціни стали економічно недосяжними для укладання контрактів. Причиною стало зростання вартості логістики та зниження внутрішніх закупівельних цін.

За словами прем’єра, цей крок має розблокувати можливість для аграріїв реалізовувати продукцію на зовнішніх ринках. Він також зазначив, що рішення узгоджене з представниками галузі.

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Наступні кроки уряду

Голова уряду доручив терміново підготувати план розвитку переробки агропродукції в Україні. Йдеться про збільшення обсягів виробництва та переробки всередині країни.

Мінагрополітики продовжує щоденний моніторинг ситуації. У разі змін уряд обіцяє оперативно ухвалювати нові рішення для стабілізації аграрного сектору.

Раніше прем’єр провів термінову нараду з представниками аграрного бізнесу та профільних асоціацій. Причиною стали посилені атаки на портову інфраструктуру та судна з агропродукцією.