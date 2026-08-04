Верховная Рада откроет представительство в Европарламенте, - Стефанчук
Верховная Рада Украины в ближайшее время откроет собственное представительство в Европейском парламенте. Оно будет работать по аналогии с представительством Европарламента, которое уже действует в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По словам спикера, открытие представительства в Брюсселе станет одним из ключевых шагов для укрепления межпарламентской дипломатии и углубления сотрудничества с европейскими институтами.
Новые дипломатические приоритеты
Среди приоритетов парламентской дипломатии Стефанчук также назвал расширение сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии. В ближайшее время запланированы официальные визиты украинской делегации в Рейкьявик и Хельсинки.
Кроме того, Украина в пятый раз примет участие в качестве полноправного участника в саммите спикеров парламентов G7, который состоится 10-12 сентября в Париже. Дипломаты также будут работать над привлечением иностранных спикеров к пятому Межпарламентскому форуму Крымской платформы, запланированному на декабрь в Лондоне.
Продвижение к членству в ЕС
Особое внимание председатель парламента уделил европейской интеграции Украины. По его словам, безусловным приоритетом остается открытие новых переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз.
Для активизации этого процесса планируются первые за 15 лет официальные визиты председателя Верховной Рады в Венгрию и Румынию, а также первый за восемь лет визит в Словакию.
Отношения с Польшей
Комментируя украинско-польские отношения, Стефанчук подчеркнул, что Верховная Рада должна играть стабилизирующую роль в преодолении временных противоречий между странами и более активно защищать права украинцев за рубежом.
По его словам, необходимо совместно работать над устранением искусственных препятствий в двусторонних отношениях и не допускать политически мотивированных антиукраинских кампаний.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль