Корецкий требует скоординированной работы правительства и парламента для вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о необходимости слаженной работы правительства и парламента для продвижения законов о евроинтеграции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление прозвучало во время совещания послов в Киеве 3 августа.

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Совместная работа как основа движения в сторону ЕС

Премьер подчеркнул, что без четкого взаимодействия между ветвями власти невозможно обеспечить принятие необходимых решений.

Именно синхронная работа правительства и парламента позволит сформировать достаточное количество законопроектов, необходимых для сближения Украины с Европейским Союзом.

"Я уже на всех уровнях об этом и просил, и требовал: без синхронной слаженной работы правительства с парламентом не будет того достаточного и необходимого количества законопроектов, которые ведут нас в Европейский Союз", — заявил Корецкий.

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Курс на скорейшее членство

Премьер также обозначил главный приоритет своей работы. Он подчеркнул, что Украина должна двигаться к членству в Европейском Союзе максимально быстро.

Корецкий отметил, что правительство продолжит курс, начатый предыдущими командами. По его словам, уже проделана значительная работа, и лучшие наработки будут сохранены и укреплены.

Он подчеркнул, что выполнение евроинтеграционной повестки дня требует системного сотрудничества между правительством и парламентом.

Ранее еврокомиссар Марта Кос заявила, что ожидает от нового правительства Украины ускорения реформ. По её словам, у Киева уже есть четкий план действий для дальнейшего продвижения переговоров о вступлении в ЕС.

В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут длительными, а самыми сложными станут вопросы верховенства права.

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